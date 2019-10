„Við vorum fyrst og fremst klaufar,“ sagði Elías Már Halldórsson, þjálfari HK, eftir fjögurra marka tap liðsins fyrir KA í fimmtu umferð Olís-deildar karla í handknattleik í Kórnum í dag. Nýliðar HK er þar með áfram stigalausir í neðsta sæti deildarinnar.

„Við komum of „passívir“ inn í leikinn, jafnt í vörn sem sókn. Fyrir vikið fengum við allof mörg mörk á okkur í fyrri hálfleik og auk þess sem við gerðum alltof mörg mistök í viðbót við að fara illa með mörg dauðafæri,“ sagði Elías Már og bætir við að e.t.v. hafi spennustigið verið of hátt hjá hans mönnum sem hafi verið staðráðnir í því þegar flautað var til leiks að ná í fyrsta sigurinn í deildinni á leiktíðinni. Fyrir vikið hafi menn ætlað sér um of.

„Það sem gerir tapið enn sárara er að við vorum nærri því að fá eitthvað út úr leiknum. Við höfum verið nærri því að fá eitthvað út úr öllum leikjum okkar til þessa. Það dugir hinsvegar ekki. Ég er svekktur með frammistöðu okkar í leiknum í dag, jafnt í vörn sem sókn,“ sagði Elías Már Halldórsson, þjálfari karlaliðs HK í handknattleik í samtali við mbl.is.