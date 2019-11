Óðinn með stórbrotið mark (myndskeið)

Íslendingaliðið GOG mátti þola 24:27-tap fyrir Wisla Plock í Meistaradeild Evrópu í handbolta í gær. Þrátt fyrir það átti Óðinn Þór Ríkharðsson tilþrif leiksins er hann kom GOG í 20:15 í seinni hálfleik.

Óðinn hefur verið duglegur við að skora falleg mörk í Meistaradeildinni á leiktíðinni og hefur hann verið tíður gestur á listum yfir fallegustu mörkin í hverri umferð.

Markið, sem sjá má hér fyrir neðan, fer væntanlega ofarlega á hans eigin lista yfir fallegustu mörk tímabilsins.

How do you score from that position? 😲 Despite the defeat, Odinn Thor Rikhardsson delivered an amazing moment of behind-the-back brilliance for @gogsport. 😍#veluxehfcl #ehfcl #PLOGOG pic.twitter.com/mptmWyEpFW