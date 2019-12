Alfreð sá besti í heimi síðasta áratuginn

Handknattleiksþjálfarinn Alfreð Gíslason var sá besti í heimi í þeirri atvinnu síðasta áratuginn, að mati danska handknattleiksmannsins Rasmus Boysen. Boysen er leikmaður Ribe-Esbjerg í Danmörku.

Daninn heldur uppi vinsælli Twitter-síðu, þar sem hann fer vel yfir mál sem tengjast handbolta og er hann einn af þeim virtari í þeim fræðum. Leikmaðurinn velur þar besta lið áratugarins að hans mati og er Alfreð þjálfari liðsins.

Boysen valdi Thierry Omeyer, Uwe Gensheimer, Mikeel Hansen, Nikola Karabatic, Laszlo Nagy, Lasse Svan, Julen Aguinagalde og Gedeon Guardiola sem leikmenn Alfreðs í liði áratugarins.

Alfreð hætti með Kiel eftir síðustu leiktíð, en hann var við stjórn liðsins í ellefu ár og var gríðarlega sigursæll.

This was a very difficult task! I’ve looked at the performances over the entire period rather than the top level. My team of the decade:

Thierry Omeyer

Uwe Gensheimer

Mikkel Hansen

Nikola Karabatic

Laszlo Nagy

Lasse Svan

Julen Aguinagalde

Gedeon Guardiola

Alfred Gislason https://t.co/k2VSPH5bpR