19 mörk er of lítið gegn Fram

Hildigunnur Einarsdóttir, línumaður Vals, sagði liðið ekki hafa átt margar slæmar mínútur í undanúrslitaleiknum gegn Fram en þær hafi reynst dýrar.

Fram vann Val 22:19 í undanúrslitum Coca Cola-bikarsins í handknattleik og leikur til úrslita á Ásvöllum á laugardag en Valur er úr leik.

„Við náðum ekki að skora nógu mikið. Við stóðum góðan varnarleik því þær skoruðu 22 mörk en við skoruðum of lítið. 19 mörk er of lítið gegn svona liði og Hafdís [Renötudóttir markvörður Fram] tók of marga mikilvæga bolta í síðari hálfleik. Við vorum líka óheppnar í einhver skipti þegar boltinn fór í slána o.s.frv. Slíkt hefur svolítið að segja í leikjum á móti liðum eins og Fram. Mér fannst við vera 100% inni í þessum leik. Þetta var hörkuleikur og litlir hlutir geta bara ráðið úrslitum,“ sagði Hildigunnur þegar mbl.is ræddi við hana á Ásvöllum.

Seint í fyrri hálfleik var Valur yfir 10:8 en Fram skoraði síðustu fjögur mörkin í fyrri hálfleik og náði forystunni.

„Ég veit ekki alveg hvað gerðist því stemningin var til staðar hjá okkur. En svo duttum við niður. Það var mjög dýr kafli hjá okkur því þeir voru þá tveimur mörkum yfir fyrir hlé. Við vorum að elta það sem eftir var leiks. Þótt við værum að minnka muninn þá vorum við samt að elta allan tímann í síðari hálfleik. Síðustu mínútur leiksins voru einnig dýrar. Það voru kannski ekki margar mínútur sem voru slæmar hjá okkur en það voru dýrar mínútur fyrir okkur. Þær réðu úrslitum,“ sagði Hildigunnur Einarsdóttir.