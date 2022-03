Andri Snær Stefánsson þjálfari KA/Þórs var að vonum vonsvikinn eftir 31:23 tap gegn Fram í undanúrslitum Coca Cola-bikars kvenna í handbolta á Ásvöllum í kvöld.

„Fyrstu viðbrögð eru að ég er ofboðslega svekktur og súr með okkar leik. Við ætluðum okkur miklu, miklu meira en hittum því miður á mjög slakan dag. Fram verðskuldaði sigurinn.“

„Fram er með frábært lið og maður þarf að eiga toppleik til að vinna þær. Varnarlega vorum við of soft í fyrri hálfleik, of fá fríköst og of mörg auðveld mörk sem þær fengu. Að sama skapi var sóknin okkar að gera vörninni þeirra full auðvelt fyrir svo að Fram-hraðlestin fékk sín hraðaupphlaup. Við ætluðum okkur annað en því miður var þetta orðin of brött brekka. Þetta varð eltingaleikur þar sem við reyndum alls konar útfærslur. Sumt gekk í smá tíma en það vantaði að allt myndi smella. Því miður náðum við ekki að klóra í bakkann.“

Karlalið KA komst í úrslitaleikinn í gær svo það leikur að minnsta kosti eitt Akureyrarlið til úrslita á laugardaginn.

„Við erum stolt af því að hafa karlalið í úrslitum og höfum fulla trú á því að þeir klári sitt.“