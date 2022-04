„Liðsheildin vann þetta fyrir okkur, það var geggjuð stemning í hálfleik og seinni hálfleiknum. Við ætluðum okkur að vinna og ég held að við höfum aldrei spilað jafn vel og í seinni hálfleik,“ sagði Elísa Elíasdóttir, leikmaður ÍBV, eftir sigur gegn Stjörnunni í dag. Lokastaðan var 29:24 en ÍBV vann seinni hálfleikinn 19:11.



„Það vantaði ákefðina og svo vorum við með mikið af tæknifeilum, það kom síðan í seinni. Þegar við fórum að róa okkur og skjóta betur á markið þá kom þetta, við vorum frekar upptjúnaðar fyrir það.“



Elísa var með helming marka ÍBV í fyrri hálfleiknum en hún þurfti ekki að vera ein að sjá um markaskorun í síðari hálfleiknum.



„Við ákváðum að fara breiðar og ráðast meira einn á einn, það virkaði í dag.“



Hver er lykillinn að því að liðsheildin sé góð hjá liðinu og geri liðinu kleift að koma til baka í seinni hálfleik?



„Þetta er stundum svona fake it till you make it, nei við vorum mikið að peppa hvor aðra og það skiptir líka máli að vera jákvæðar.“



Úrslitakeppnin er á næsta leyti en þar getur liðsheildin oft skipt miklu máli.



„Akkúrat, okkur langar að ná langt og erum við allar mjög glaðar og spenntar fyrir þessu,“ sagði Elísa en hún segir markmiðin hjá liðinu vera að ná í 4. sætið í deildinni og vera þá í betri stöðu fyrir úrslitakeppnina.