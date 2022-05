Við erum ekki að fara að leggja árar í bát

„Mér fannst við í fyrsta lagi byrja báða hálfleikana svolítið ragir sóknarlega, við vorum ekki nógu árásargjarnir að fara maður á mann í þeirri stöðu. Við tókum of auðveld skot,“ sagði Aron Kristjánsson, þjálfari Hauka, eftir tap liðsins 27:23 í Vestmannaeyjum í kvöld. Liðið er nú undir 2:0 í einvíginu.

„Í lok fyrri hálfleiks finnst mér við fara mjög illa með þann kafla þar sem við erum að missa boltann frá okkur og fá auðveld mörk í bakið. Það skapar þetta fimm marka forskot í staðinn fyrir að leikurinn væri í einhverjum 2 til 3 mörkum og í jafnvægi,“ sagði Aron en Haukarnir byrjuðu seinni hálfleikinn einnig illa og var munurinn fljótt kominn í sjö mörk.

„Við vorum að spila góða vörn mest allan tímann í dag, við þurfum að þrýsta leikinn of mikið fram á við, því við erum 5-6 mörkum undir og tökum þess vegna of mikið af áhættum, við það gerum við einhverja tíu tæknifeila, sem er of mikið ef þú ætlar að koma til baka í svona leik.“

Haukar fengu í raun enga markvörslu í fyrri hálfleik og það reyndist dýrkeypt.

„Það var lítil markvarsla í fyrri hálfleik en vörnin samt sem áður mjög góð á köflum, það er erfitt. Þá máttu ekki vera að gera svona feila hinu megin, það þarf að fara betur með sóknirnar. Við vissum alveg að leikurinn gæti verið þannig að við værum 2-3 mörkum undir með ekki mikla markvörslu og þá væru hlutirnir fljótir að breytast. Við vorum ekki nægilega klókir í lok fyrri hálfleiks og of bráðir í sóknarleiknum. Þeir eru að skora einhver ellefu mörk í seinni hálfleik og það er slæmt að nýta það ekki.“

Haukar lenda tvisvar sjö mörkum undir í leiknum, fyrst í stöðunni 18:11 eftir ömurlega byrjun á seinni hálfleik en síðan í stöðunni 23:16. Þar ná Haukarnir upp góðum kafla, minnka muninn í 23:19. Þeir fá gullið tækifæri til að minnka muninn í þrjú mörk þegar Ihor Kopyshinskyi setur boltann í gólfið og slána. Rúnar Kárason svaraði klikkinu með tveimur snöggum mörkum og leikurinn allt að því búinn.

„Það hefði getað orðið mikill viðsnúningur, við vorum að spila mjög góða vörn og með fína markvörslu á þeim tíma. Sóknarleikurinn gekk einnig vel á þeim tíma, það hefði getað sett vissa pressu á ÍBV. Við vorum ekki nægilega skarpir til að klára það.“

Er eitthvað sem Aron og þjálfarateymið hefðu viljað gera öðruvísi í leiknum?

„Er þetta ekki alltaf þannig, að ef þú tapar þá gerir þú alltaf mistök? Ef þú vinnur þá er allt frábært hjá þér. Ég fer auðvitað bara heim og skoða hvað ég get gert, ég geri það alltaf eftir alla leiki, sama á við um leikmennina,“ sagði Aron en er þetta munurinn á liðunum, þessi fjögur mörk í dag og fimm mörk síðast?

„Þeir eru búnir að vera betri í báðum leikjunum, okkur finnst við ekki vera að gera suma hluti nægilega vel, þeir eru búnir að spila betur í tveimur leikjum, það er okkar að svara því.“

Þetta eru nú einu sinni Haukar og þeir eru aldrei úr leik fyrr en dæmið er alveg búið.

„Það er bara þannig, við erum ekki að fara leggja árar í bát, það er ekkert verið að spila okkur út úr höllinni. Það er margt gott, það vantaði í síðasta leik í lok leiks markvörslu og vörn. Það voru nokkrir hlutir sóknarlega sem við hefðum líka viljað bæta. Varnarleikurinn var þokkalegur eða góður allan leikinn en alltof margir tæknifeilar í seinni hálfleik, við þurfum að bæta það.“

Þeir voru nokkrir tugir af Haukamönnum sem mættu í dag, er ekki óhætt að reikna með nokkrum hundruðum á 3. leikinn að Ásvöllum?

„Húsið er stærra en það, það tekur 2.400 manns og það mega gjarnan mæta 2.400 manns. Nú þurfum við hjálp og þurfum að allir leggist á eitt og hjálpi okkur að vinna leikinn á Ásvöllum á laugardag.“