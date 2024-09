Ástæður þess að hann mætti með hníf í skólann

Björgvin Páll Gústavsson, landsliðsmarkvörður Íslands í handknattleik og leikmaður Vals, ritaði harðorðan pistil á Facebook-síðu sinni í gær vegna umræðu um hnífaburð ungmenna hér á landi.

17 ára stúlka lést eftir hnífstunguárás á Menningarnótt og er Björgvin Páll einn þeirra sem hefur tjáð sig um atvikið.

Björgvin Páll, sem er 39 ára gamall, var 8 ára gamall þegar hann tók hníf með sér í skólann en hann greindi fyrst frá því í ævisögu sinni og síðar í barnabókinni „Barn verður forseti“ sem hann gaf út á árið 2022.

Fallast hendur í umræðunni

Landsliðsmarkvörðurinn segir að stuðningur við börnin okkar sé það sem skipti mestu máli.

„Það geta allir deilt einhverju á samfélagsmiðlunum en hversu margir eru í alvörunni til í að leggja sitt af mörkum til þess að búa í betra samfélagi? Einhver góður maður sagði “Productivity does not start with teamwork“.

Breytingar verða þegar sterkir einstaklingar stíga inn í umhverfi og láta hlutina gerast. Stjórnmálin eru auðvitað besti vettfangur þess að fá hlutina til þess að rúlla hraðar og var það einmitt þess vegna sem mig langaði alltaf í pólitík. En ég hef misst af stóru leiti trú á því að hlutirnir hreyfist nægilega hratt eða hreinlega í rétta átt á þeim vettfangi.

Í allri þessari umræðu fallast manni hendur og maður veit ekki hvar maður á að byrja. En getum við ekki byrjað á því að elska öll börnin okkar? Getum við ekki byrjað á því að veita þeim þann stuðning sem þau þurfa?“ segir Björgvin Páll meðal annars en færslu hans má sjá í heild sinni hér fyrir neðan.