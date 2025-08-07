Íþróttir | Handbolti | mbl | 7.8.2025 | 12:44

Ágúst til dönsku meistaranna

Ágúst Elí Björgvinsson í leik með íslenska landsliðinu.
Ágúst Elí Björgvinsson í leik með íslenska landsliðinu. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Handboltamarkmaðurinn Ágúst Elí Björgvinsson hefur verið lánaður til dönsku meistaranna í Álaborg frá Ribe-Esbjerg í sömu deild.

Markmaður Álaborgar, Niklas Landin, er að glíma við meiðsli og verður frá í 6-8 vikur. Ágúst kemur í hans stað.

Ágúst, sem kom til Ribe-Esbjerg árið 2022 frá Kolding, er samningsbundinn Ribe-Esbjerg til ársins 2026. Hann lék með FH upp yngri flokkana og í meistaraflokki áður en hann fór til Savehof í Svíþjóð.

Ágúst mun taka þátt með Álaborg á Heide-æfingamótinu í Þýskalandi næstu helgi.

 

