Strákarnir skoruðu 43 mörk

Íslenska drengjalandsliðið í handbolta vann annan stórsigur á heimsmeistaramóti U20 ára í handbolta í Kaíró í Egyptalandi í dag. Ísland sigraði Sádi Arabíu 43:27.
Þetta var annar leikur liðsins á mótinu en liðið vann fyrri leikinn gegn Gíneu 41:19. Með sigrinum í dag tryggðu þeir sér sæti í milliriðli.
Stefán Magni Hjartarson var markahæsti leikmaður Íslands í dag með sjö mörk og hann var valinn maður leiksins. Ágúst Guðmundsson skoraði sex mörk og Sigurjón Bragi Atlason og Sigurður Árni Heimisson skoruðu fimm mörk.
Ísland er á toppi D-riðils með fullt hús stiga eftir tvo leiki og mætir Brasilíu á laugardaginn.