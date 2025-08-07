Íþróttir | Handbolti | mbl | 7.8.2025 | 11:22 | Uppfært 14:23

Strákarnir skoruðu 43 mörk

Stefán Magni Hjartarson skoraði sjö mörk í dag. mbl.is/Ólafur Árdal

Íslenska drengjalandsliðið í handbolta vann annan stórsigur á heimsmeistaramóti U20 ára í handbolta í Kaíró í Egyptalandi í dag. Ísland sigraði Sádi Arabíu 43:27.

Þetta var annar leikur liðsins á mótinu en liðið vann fyrri leikinn gegn Gíneu 41:19. Með sigrinum í dag tryggðu þeir sér sæti í milliriðli.

Stefán Magni Hjartarson var markahæsti leikmaður Íslands í dag með sjö mörk og hann var valinn maður leiksins. Ágúst Guðmundsson skoraði sex mörk og Sigurjón Bragi Atlason og Sigurður Árni Heimisson skoruðu fimm mörk.

Ísland er á toppi D-riðils með fullt hús stiga eftir tvo leiki og mætir Brasilíu á laugardaginn.

