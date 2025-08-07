Íþróttir | Handbolti | mbl | 7.8.2025 | 15:15

Verður spilandi aðstoðarþjálfari KA

Jón Heiðar formaður handknattleiksdeildar KA og Einar Rafn.
Jón Heiðar formaður handknattleiksdeildar KA og Einar Rafn. Ljósmynd/KA

Einar Rafn Eiðsson skrifaði í dag undir nýjan samning við handknattleiksdeild KA og verður nú spilandi aðstoðarþjálfari meistaraflokks karla.

Hann verður Andra Snæ Stefánssyni, þjálfara liðsins, innan handar bæði innan sem utan vallar.

Einar Rafn gekk til liðs við KA fyrir tímabilið 2021/22 og hefur verið í lykilhlutverki síðan þá. Hann er 35 ára gamall og hefur tvívegis verið markakóngur deildarinnar sem leikmaður KA og einu sinni sem leikmaður FH.

 á Íslandi hefur hann spilað með KA, Haukum, FH og Fram og hann spilaði með Nötteröy leiktíðina 2014/2015 þegar liðið lék úrvalsdeild.

