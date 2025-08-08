Íþróttir | Handbolti | mbl | 8.8.2025 | 20:21

Flytur til Danmerkur og verður ekki með

Anna Karen Hansdóttir í leik með Stjörnunni.
Anna Karen Hansdóttir í leik með Stjörnunni. mbl.is/Óttar

Handknattleikskonan Anna Karen Hansdóttir mun ekki leika með Stjörnunni á komandi tímabili eins og hún hefur gert undanfarin fimm ár þar sem hún er að flytja búferlum til Danmerkur.

Patrekur Jóhannesson, þjálfari Stjörnunnar, staðfesti tíðindin í samtali við Handkastið.net.

Anna Karen, sem er 23 ára vinstri hornamaður, er á leiðinni í nám í Danmörku en hún hefur verið í stóru hlutverki hjá Stjörnunni undanfarin ár.

Lék hún til að mynda 21 leik og skoraði 61 mark fyrir liðið í úrvalsdeildinni á síðasta tímabili.

mbl.is
