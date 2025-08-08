Sterkur sigur Íslands á Austurríki

Íslenska stúlknalandsliðið skipað leikmönnum 17 ára og yngri vann í kvöld sterkan 31:27-sigur á Austurríki í Forsetabikar EM 2025 í handknattleik í Podgorica í Svartfjallalandi.
Ísland lék í kvöld um sæti 17-20 á mótinu og mun mæta Noregi í leik um 17. sætið á sunnudaginn.
Austurríki byrjaði leik kvöldsins betur áður en það íslenska sneri taflinu við og var þremur mörkum yfir, 17:14, í hálfleik.
Í síðari hálfleik valtaði íslenska liðið yfir það austurríska þar sem staðan var orðin 31:22 þegar skammt var eftir. Austurríki skoraði síðustu fimm mörk leiksins sem kom ekkert að sök.
Ebba Guðríður Ægisdóttir átti stórleik fyrir Ísland er hún skoraði níu mörk. Sömu sögu er að segja af Danijelu Söru Björnsdóttur sem varði 16 skot, þar af 11 í fyrri hálfleik, og var með 40 prósent markvörslu.