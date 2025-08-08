Tekur fram handboltaskóna að nýju

Torfi Geir Halldórsson hefur ákveðið að taka handboltaskóna fram að nýju eftir að hafa hætt að iðka íþróttina fyrir fimm árum.
Í samtali við vefmiðilinn Handkastið.net greinir Einar Jónsson, þjálfari Fram, frá því að Torfi Geir sé að æfa af fullum krafti með Íslands- og bikarmeisturunum og einungis tímaspursmál hvenær hann komist aftur í gang.
Torfi Geir ákvað árið 2020 að einbeita sér að knattspyrnuferlinum og lék til að mynda 30 leiki í marki Hauka í 2. deildinni, síðast 11 leiki síðasta sumar.
Hann þótti á sínum tíma mikið efni í handboltanum og var lykilmaður í sigursælum 2004 árgangi Fram á sínum yngri árum áður en Torfi Geir einbeitti sér alfarið að knattspyrnunni.