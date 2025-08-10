Framlengir við Eyjamenn

Handboltamaðurinn Ísak Rafnsson hefur skrifað undir framlengingu á samningi sínum við ÍBV og semur út næstu leiktíð. Vefsíðan handbolti.is greinir frá.
Varnarmaðurinn sterki hefur gert það gott með ÍBV síðustu þrjú ár en hann gekk til liðs við Eyjamenn eftir að hafa leikið með FH árum saman. Ísak á einnig eitt tímabil að baki í atvinnumennsku en hann lék fyrir austurríska félagið Scwaz Handball Tirol tímabilið 2018-2019.
Ísak hefur leikið lykilhlutverk í varnarleik ÍBV og mun að öllum líkindum gera það áfram á næstu leiktíð. Ísak varð Íslandsmeistari með ÍBV 2023.
„Með sínum tveim metrum og sterkri nærveru í vörninni hefur hann verið erfiður viðureignar fyrir andstæðinga, og hann er alltaf tilbúinn að stíga upp þegar mest á reynir. Við erum stolt af því að hafa Ísak áfram hjá okkur og hlökkum við til að sjá hann halda áfram að leiða liðið inn í nýtt tímabil,“ segir meðal annars í tilkynningu frá ÍBV.