Sigur á Noregi í síðasta leik stúlknanna

U17 ára stúlknalandslið Íslands vann góðan sigur á jafnöldrum sínum frá Noregi, 29:27, í leiknum um 17. sætið á Evrópumótinu í handbolta í Svartfjallalandi í dag.
Íslenska liðið var með mikla yfirburði í fyrri hálfleik og vann hann með átta mörkum, 18:10. Norsku stelpurnar reyndust þó erfiðari í seinni hálfleik en íslenska liðið hélt út.
Laufey Helga Óskarsdóttir skoraði tíu mörk fyrir íslenska liðið en Roksana Janos skoraði fimm.
Þá skoruðu Ebba Guðríður Ægisdóttir og Vigdís Arna Hjartardóttir fjögur mörk hvor.