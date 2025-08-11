Íþróttir | Handbolti | mbl | 11.8.2025 | 18:35

Tap með minnsta mun gegn Serbíu

Ísland mátti þola tap með minnsta mun. Ljósmynd/HSÍ

Íslenska U19 ára landslið karla í handbolta mátti þola tap, 29:28, gegn Serbíu í fyrsta leik sínum í milliriðli 2 á HM í Egyptalandi í dag.

Í stöðunni 10:10 skoruðu Serbar tvö mörk í röð og var staðan í hálfleik 17:14. Hélst munurinn í 2-4 mörkum allt fram að 53. mínútu þegar íslenska liðið minnkaði muninn í 27:26. Serbía hélt hins vegar út og fagnaði eins marks sigri.

Dagur Árni Heimisson og Stefán Magni Hjartarson voru markahæstir í íslenska liðinu með sjö mörk hvor. Ágúst Guðmundsson og Bessi Teitsson gerðu fjögur hvor.

Næsti leikur Íslands er gegn Spáni á morgun.

