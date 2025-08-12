Íþróttir | Handbolti | mbl | 12.8.2025 | 9:20

17 ára undrabarn frá Slóveníu sló heimsmet

Aljus Anzic frá Slóveníu.
Aljus Anzic frá Slóveníu. Ljósmynd/@rzs_si

Hinn 17 ára gamli Aljus Anzic frá Slóveníu er að slá í gegn á heimsmeistaramóti U19 ára drengja í handbolta sem fram fer í Egyptalandi.

Hann skoraði 25 mörk úr 25 skotum gegn Noregi og var með nokkrar stoðsendingar í leiknum sem endaði með 37:37-jafntefli.

Hann sló heimsmet í leiknum samkvæmt Alþjóðlega handknattleikssambandinu. Aljus er fæddur árið 2008 og mætti keppa með U17 ára landsliðinu.

Íslenska landsliðið komst áfram í milliriðil á mótinu og mætir Spáni í dag. Slóvenía mætir Frakklandi.

mbl.is
