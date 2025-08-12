17 ára undrabarn frá Slóveníu sló heimsmet

Hinn 17 ára gamli Aljus Anzic frá Slóveníu er að slá í gegn á heimsmeistaramóti U19 ára drengja í handbolta sem fram fer í Egyptalandi.
Hann skoraði 25 mörk úr 25 skotum gegn Noregi og var með nokkrar stoðsendingar í leiknum sem endaði með 37:37-jafntefli.
Hann sló heimsmet í leiknum samkvæmt Alþjóðlega handknattleikssambandinu. Aljus er fæddur árið 2008 og mætti keppa með U17 ára landsliðinu.
A Guinness World Record performance from Aljuš Anžic, the 'Lamine Yamal of Slovenian handball' 🇸🇮🤯— International Handball Federation (@ihfhandball) August 11, 2025
He scored 23 goals against Norway at the IHF Men's U19 World Championship 👽#Egypt2025 | @rzs_si pic.twitter.com/fdzH4VmsWG
Íslenska landsliðið komst áfram í milliriðil á mótinu og mætir Spáni í dag. Slóvenía mætir Frakklandi.