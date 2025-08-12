Íþróttir | Handbolti | mbl | 12.8.2025 | 14:42

Enginn Íslendingaslagur í riðlakeppninni

Gísli Þorgeir Kristjánsson er leikmaður Magdeburg.
Gísli Þorgeir Kristjánsson er leikmaður Magdeburg. Ljósmynd/EHF

Fimm landsliðsmenn taka þátt á HM félagsliða í handbolta sem fer fram 26. september til 2. október í Kairó í Egyptalandi.

Með Magdeburg leika Gísli Þorgeir Kristjánsson, Ómar Ingi Magnússon og Elvar Örn Jónsson, Bjarki Már Elísson er í Veszprém og markmaðurinn Viktor Gísli Hallgrímsson með Barcelona.

Liðin eru öll í sitthvorum riðlinum en það eru aðeins níu lið og þrír riðlar á mótinu.

Þýska liðið Magndeburg er í A-riðli með Sharjah frá Sameinuðu arabísku furstadæmunum og California Eagles frá Bandaríkjunum.

Ungverska liðið Veszprém er í B-riðli með Al-Ahly frá Egyptalandi og Sydney Uni frá Ástralíu.

Spænska liðið Barcelona er í C-riðli með Zamalek frá Egyptalandi og Taubaté frá Brasilíu.

Þetta er í átjánda sinn sem mótið er haldið en Magndeburg hefur þrisvar sinnum unnið mótið, 2021, 2022 og 2023.

