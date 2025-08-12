Enginn Íslendingaslagur í riðlakeppninni

Fimm landsliðsmenn taka þátt á HM félagsliða í handbolta sem fer fram 26. september til 2. október í Kairó í Egyptalandi.
Með Magdeburg leika Gísli Þorgeir Kristjánsson, Ómar Ingi Magnússon og Elvar Örn Jónsson, Bjarki Már Elísson er í Veszprém og markmaðurinn Viktor Gísli Hallgrímsson með Barcelona.
Liðin eru öll í sitthvorum riðlinum en það eru aðeins níu lið og þrír riðlar á mótinu.
Þýska liðið Magndeburg er í A-riðli með Sharjah frá Sameinuðu arabísku furstadæmunum og California Eagles frá Bandaríkjunum.
Ungverska liðið Veszprém er í B-riðli með Al-Ahly frá Egyptalandi og Sydney Uni frá Ástralíu.
Spænska liðið Barcelona er í C-riðli með Zamalek frá Egyptalandi og Taubaté frá Brasilíu.
Þetta er í átjánda sinn sem mótið er haldið en Magndeburg hefur þrisvar sinnum unnið mótið, 2021, 2022 og 2023.