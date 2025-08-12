Ísland í átta liða úrslit eftir ótrúlega dramatík

Íslenska U19 ára karlalandsliðið í handbolta tryggði sér sæti í átta liða úrslitum á HM í Egyptalandi með dramatískum sigri gegn Spáni, 32:31.
Mikið jafnræði var með liðunum í fyrri hálfleik og var staðan að honum loknum, 15:15.
Áfram hélt spennan í síðari hálfleik og var staðan 30:30 þegar rúm mínúta var eftir af leiknum.
Hugo Vila Lopez kom Spánverjum yfir þegar 20 sekúndur voru eftir af leiknum. Ísland var ekki lengi að jafna metin en Dagur Árni Heimisson jafnaði þegar 15 sekúndur voru eftir.
Á síðustu sekúndu leiksins kom sigurmark Íslands en Ágúst Guðmundsson skoraði það.
Ágúst var markahæstur í leiknum með níu mörk úr tólf skotum. Andri Erlingsson var næstmarkahæstur en hann skoraði fimm mörk.