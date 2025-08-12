Lygilegur lokakafli Íslands (myndskeið)

Íslenska U19 ára landslið karla í handbolta tryggði sér sæti í átta liða úrslitum heimsmeistaramótsins í Egyptalandi með ótrúlegum sigri á Spáni, 32:31, í seinni leik sínum í milliriðli II í dag.
Spánn var með eins marks forskot þegar um 20 sekúndur voru eftir en á ótrúlegan hátt tókst íslenska liðinu að snúa leiknum sér í vil.
Lokakaflann ótrúlega má sjá hér fyrir neðan.
