Sigurinn rann úr greipum strákanna

Íslenska U19 ára lið drengja í handbolta tapaði 32:30 gegn Danmörku í 8-liða úrslitum heimsmeistaramótsins í Kaíró, Egyptalandi.
Strákarnir spila um fimmta til áttunda sæti á morgun.
Ísland var með yfirhöndina í fyrri hálfleik og var mest sex mörkum yfir og í hálfleik var Ísland með fimm marka forskot, 17:12.
Íslenska liðið byrjaði seinni hálfleikinn ekki vel og skoraði aðeins þrjú mörk á fyrstu fimmtán mínútum hálfleiksins. Danmörk jafnaði í 20:20 á 46. mínútu en þá var staðan jöfn í fyrsta sinn síðan í stöðunni 0:0 í upphafi leiks.
Danmörk tók forskotið og voru fimm mörkum yfir undir lok leiks. Íslenska liðið náði að minnka muninn í tvö mörk þegar tvær mínútur voru eftir en það dugði ekki til og leikurinn endaði 32:30.
Ágúst Guðmundsson og Garðar Ingi Sindrason voru markahæstir í leiknum með átta mörk. Dagur Árni Heimisson skoraði sex.