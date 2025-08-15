ÍBV sendir frá sér yfirlýsingu

ÍBV hefur sent frá sér yfirlýsingu vegna ákvörðunar félagsins að endursemja ekki við línumanninn Kára Kristján Kristjánsson.
Kári lýsti yfir óánægju sinni með félagið í viðtali við Handkastið og hét því að aldrei spila fyrir félagið aftur.
Nú hefur félagið sent frá sér stutta yfirlýsingu sem sjá má hér fyrir neðan:
ÍBV-íþróttafélag harmar að viðræður við Kára Kristján hafi ekki gengið sem skyldi. Félagið áréttar að ávallt séu tvær hliðar á öllum málum og tjáir sig ekki frekar um einstök samningsmál.
Við óskum Kára velfarnaðar í framtíðinni og þökkum fyrir hans framlag til félagsins.
Aðalstjórn ÍBV-íþróttafélags