ÍBV sendir frá sér yfirlýsingu

Kári Kristján Kristjánsson
Kári Kristján Kristjánsson mbl.is/Óttar

ÍBV hefur sent frá sér yfirlýsingu vegna ákvörðunar félagsins að endursemja ekki við línumanninn Kára Kristján Kristjánsson.

Kári lýsti yfir óánægju sinni með félagið í viðtali við Handkastið og hét því að aldrei spila fyrir félagið aftur.

Nú hefur félagið sent frá sér stutta yfirlýsingu sem sjá má hér fyrir neðan:

ÍBV-íþróttafélag harmar að viðræður við Kára Kristján hafi ekki gengið sem skyldi. Félagið áréttar að ávallt séu tvær hliðar á öllum málum og tjáir sig ekki frekar um einstök samningsmál.

Við óskum Kára velfarnaðar í framtíðinni og þökkum fyrir hans framlag til félagsins.

Aðalstjórn ÍBV-íþróttafélags

