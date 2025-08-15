Íþróttir | Handbolti | mbl | 15.8.2025 | 18:20

Íslensku strákarnir sigruðu Ungverja í spennuleik

Marel Baldvinsson var markahæstur.
Marel Baldvinsson var markahæstur. mbl.is/Karítas

Íslenska U19 ára landsliðið í handbolta hafði betur gegn því ungverska, 37:36, í miklum spennuleik á HM í Egyptalandi í dag.

Með sigrinum tryggði Ísland sér leik um fimmta sætið við heimamenn á sunnudaginn kemur.

Staðan í hálfleik var 17:17. Ísland var fimm mörkum yfir þegar seinni hálfleikur var hálfnaður. Ungverjar minnkuðu muninn undir lokin en Íslendingar héldu út.

Marel Baldvinsson úr Fram var markahæstur í íslenska liðinu með átta mörk. Ágúst Guðmundsson gerði sex og þeir Bessi Teitsson og Jens Bragi Bergþórsson fimm hvor.

Jens Sigurðsson varði fimm skot í marki Íslands og var með 18 prósenta markvörslu.

