Íslensku strákarnir sigruðu Ungverja í spennuleik

Íslenska U19 ára landsliðið í handbolta hafði betur gegn því ungverska, 37:36, í miklum spennuleik á HM í Egyptalandi í dag.
Með sigrinum tryggði Ísland sér leik um fimmta sætið við heimamenn á sunnudaginn kemur.
Staðan í hálfleik var 17:17. Ísland var fimm mörkum yfir þegar seinni hálfleikur var hálfnaður. Ungverjar minnkuðu muninn undir lokin en Íslendingar héldu út.
Marel Baldvinsson úr Fram var markahæstur í íslenska liðinu með átta mörk. Ágúst Guðmundsson gerði sex og þeir Bessi Teitsson og Jens Bragi Bergþórsson fimm hvor.
Jens Sigurðsson varði fimm skot í marki Íslands og var með 18 prósenta markvörslu.