KA samdi við markvörð

Handknattleiksdeild KA hefur komist að samkomulagi við markvörðinn Guðmund Helga Imsland um að leika með liðinu. Kemur hann frá Fjölni.
Guðmundur Helgi er 21 árs og hefur einnig leikið með ungmennaliði Vals, en hann ólst upp hjá ÍR.
„Það er afar jákvætt að fá Guðmund í okkar raðir en hann er að flytja norður vegna náms og klárt að það mun styrkja hópinn okkar að fá hann í markmannsteymið okkar,“ sagði í tilkynningu á heimasíðu KA.
Þar var haft eftir Andra Snæ Stefánssyni þjálfara liðsins að Guðmundur Helgi hafi staðið sig vel á æfingum og komið flott inn í hópinn.