Íþróttir | Handbolti | mbl | 15.8.2025 | 8:20

Kári mun aldrei aftur spila fyrir ÍBV

Kári Kristján Kristjánsson er líklegast hættur í handbolta.
Kári Kristján Kristjánsson er líklegast hættur í handbolta. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Kári Kristján Kristjánsson mun ekki spila með ÍBV á komandi tímabili í úrvalsdeild karla í handbolta og mun aldrei aftur spila fyrir félagið.

Kári, sem var Íslandsmeistari með ÍBV árið 2023, greindi sjálfur frá þessu í viðtali við Handkastid.net.

Hann hafði verið í samningsviðræðum við félagið frá því í lok maí en þær enduðu í síðustu viku þegar framkvæmdastjóri handknattleiksdeildar ÍBV, Þorlákur Sigurjónsson, tilkynnti Kára að hann fengi ekki samning.

Kári sagði í viðtalinu að hann teldi litlar líkur á að hann spilaði handbolta aftur.

mbl.is
Fleira áhugavert
„Vel fylgst með þróun mála í Ljósufjallakerfinu“ Stærsta framkvæmd Bláskógabyggðar í farvatninu Sölsar undir sig land og hrósar friðarumræðu Hefja rannsókn á Storytel
Fleira áhugavert
Leita til ChatGPT vegna vanlíðunar Ályktun ASÍ „í besta falli villandi“ Fann óvænt jarðhitasvæði Innviðafélag fjármagni stærri framkvæmdir