Kári mun aldrei aftur spila fyrir ÍBV

Kári Kristján Kristjánsson mun ekki spila með ÍBV á komandi tímabili í úrvalsdeild karla í handbolta og mun aldrei aftur spila fyrir félagið.
Kári, sem var Íslandsmeistari með ÍBV árið 2023, greindi sjálfur frá þessu í viðtali við Handkastid.net.
Hann hafði verið í samningsviðræðum við félagið frá því í lok maí en þær enduðu í síðustu viku þegar framkvæmdastjóri handknattleiksdeildar ÍBV, Þorlákur Sigurjónsson, tilkynnti Kára að hann fengi ekki samning.
Kári sagði í viðtalinu að hann teldi litlar líkur á að hann spilaði handbolta aftur.