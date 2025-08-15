Örn og Andrés taka við Aftureldingu

Örn Ingi Bjarkason og Andrés Gunnlaugsson hafa verið ráðnir þjálfarar kvennaliðs Aftureldingar í 1. deild í handbolta til næstu tveggja ára.
Jón Brynjar Björnsson sagði upp eftir síðasta tímabil vegna flutninga erlendis og liðið hefur verið án þjálfara í sumar.
Örn Ingi var aðstoðarþjálfari liðsins á síðustu leiktíð en Andrés kemur til liðsins frá Berserkjum og Víkingi.
„Ég er þakklátur stjórninni fyrir að hafa fengið svona reynslumikinn þjálfara eins og Andrés til liðs við okkur en hann mun hjálpa okkar unga hóp að verða enn þá betri. Þetta verður spennandi og skemmtilegur vetur,“ sagði Örn Ingi í tilkynningu liðsins.
„Ég er mjög ánægður að vera kominn til starfa hjá Aftureldingu og hlakka til að vinna með Erni Inga, liðinu og stjórn,“ var haft eftir Andrési.