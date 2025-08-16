Gunnar Kári semur við Selfoss

Gunnar Kári Bragason hefur samið við handknattleiksdeild Selfoss, en hann kemur á láni frá FH út komandi tímabil.
Gunnar Kári er 21 árs línumaður uppalinn á Selfossi. Þar steig hann sín fyrstu alvöru skref í meistaraflokki fyrir tveim árum. Síðasta haust gekk hann svo til liðs við FH þar sem hann varð deildarmeistari í vor.
„Það er gleðiefni að fá þennan unga og efnilega Selfyssing í hópinn og það verður gaman að sjá Gunnar aftur á parketinu í vínrauðu treyjunni,” kemur meðal annars fram í tilkynningu handknattsdeildar Selfoss.