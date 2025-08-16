Íþróttir | Handbolti | mbl | 16.8.2025 | 20:25

Gunnar Kári semur við Selfoss

Ljósmynd/Selfoss

Gunnar Kári Bragason hefur samið við handknattleiksdeild Selfoss, en hann kemur á láni frá FH út komandi tímabil.

Gunnar Kári er 21 árs línumaður uppalinn á Selfossi.  Þar steig hann sín fyrstu alvöru skref í meistaraflokki fyrir tveim árum.  Síðasta haust gekk hann svo til liðs við FH þar sem hann varð deildarmeistari í vor.

Það er gleðiefni að fá þennan unga og efnilega Selfyssing í hópinn og það verður gaman að sjá Gunnar aftur á parketinu í vínrauðu treyjunni,” kemur meðal annars fram í tilkynningu handknattsdeildar Selfoss.

mbl.is
Fleira áhugavert
Höfum í raun svo stuttan tíma 43 ára Íslendingur lést á Spáni Óljóst og óáreiðanlegt: „Alveg á floti“ Fleiri jarðhitasvæði gætu komið í ljós
Fleira áhugavert
Rukkaði 90.000 kr. í tímagjald Bjóða foreldrum í samtal og styðja við starfsfólk Stöðin umdeilda við Skúlagötu stendur til 2031 Trump og Selenskí funda á mánudag