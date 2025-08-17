Ísland lenti í sjötta sæti

Íslenska U19-liðið karla í handbolta lenti í sjötta sæti á heimsmeistaramótinu í Kaíró eftir 33:31 tap gegn sterku liði Egypta í dag.
Ísland byrjaði leikinn mjög vel og var með fimm marka forskot í hálfleik, 17:12. Egyptar minnkuðu muninn í seinni hálfleik og jöfnuðu í 22:22 á 43. mínútu.
Á 48. mínútu komust heimamenn yfir í fyrsta sinn í leiknum, staðan þá 26:25. Egyptar tóku leikhlé þegar fimm mínútur voru eftir og staðan var 29:29, Egyptar komust yfir og náðu að halda út.
Dagur Árni Heimisson átti góðan leik og skoraði 9 mörk. Ágúst Guðmundsson skoraði 6 og Andri Erlingsson 5 mörk.