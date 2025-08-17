Íþróttir | Handbolti | mbl | 17.8.2025 | 13:28

Ísland lenti í sjötta sæti

Dagur Árni Heimisson skoraði níu mörk í dag.
Dagur Árni Heimisson skoraði níu mörk í dag. Ljósmynd/Egill Bjarni Friðjónsson

Íslenska U19-liðið karla í handbolta lenti í sjötta sæti á heimsmeistaramótinu í Kaíró eftir 33:31 tap gegn sterku liði Egypta í dag.

Ísland byrjaði leikinn mjög vel og var með fimm marka forskot í hálfleik, 17:12. Egyptar minnkuðu muninn í seinni hálfleik og jöfnuðu í 22:22 á 43. mínútu.

Á 48. mínútu komust heimamenn yfir í fyrsta sinn í leiknum, staðan þá 26:25. Egyptar tóku leikhlé þegar fimm mínútur voru eftir og staðan var 29:29, Egyptar komust yfir og náðu að halda út.

Dagur Árni Heimisson átti góðan leik og skoraði 9 mörk. Ágúst Guðmundsson skoraði 6 og Andri Erlingsson 5 mörk.

mbl.is
Fleira áhugavert
Þorði varla að sofa „Er mjög undrandi á því sem er að gerast“ Eldhress leiðsögumaður í hálfa öld Trump og Selenskí funda á mánudag
Fleira áhugavert
Órofin arfleifð ofbeldis Sagður styðja tillögu Pútíns um landtöku Fleiri jarðhitasvæði gætu komið í ljós Trump og Selenskí funda á mánudag