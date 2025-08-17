Ósáttur við ÍBV eftir móðurmissinn

Handknattleiksmaðurinn Kári Kristján Kristjánsson er allt annað en sáttur við stjórnarmenn handknattleiksdeildar ÍBV.
Kári fékk ekki nýjan samning frá ÍBV, þrátt fyrir munnlegt samkomulag þess efnis fyrr á árinu, og þá er línumaðurinn ósáttur við samskiptaleysi hjá stjórnarmönnum deildarinnar.
Hann lýsti yfir óánægju sinni með samskiptaleysi deildarinnar þegar móðir hans féll þann 5. apríl á þessu ári er hann ræddi við hlaðvarpið Handkastið en samkvæmt Kára hafði enginn hjá ÍBV samband eftir andlátið.
„Móðir mín kveður 5. apríl síðastliðinn eftir þriggja vikna baráttu inni á krabbameinsdeild. Við fengum ekkert frá félaginu, frá engum.
Við fengum ekkert frá Herði Orra formanni aðalstjórnar, Ellerti Scheving framkvæmdastjóra ÍBV, við fengum ekkert frá Garðari B. Sigurjónssyni formanni handknattleiksdeildar, ekkert frá Þorláki Sigurjónssyni framkvæmdastjóra handknattleiksdeildarinnar, ekki neitt,“ sagði landsliðsmaðurinn fyrrverandi ósáttur.