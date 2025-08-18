Tveir markmenn HK á meiðslalistanum

Tveir markmenn í úrvalsdeildarliði HK í handbolta karla eru á meiðslalista þegar aðeins 18 dagar eru í fyrsta leik liðsins á tímabilinu.
Handkastid.net greindi frá þessu en Brynjar Vignir Sigurjónsson sem kom til HK frá Aftureldingu í sumar ristarbrotnaði í æfingaleik liðsins gegn Stjörnunni í síðustu viku og Jovan Kukobat sem kom til HK frá Aftureldingu sumarið 2024 er einnig frá vegna meiðsla.
Þeir missa báðir af upphafi tímabilsins en Jovan verður ekki með fyrr en eftir áramót.
Róbert Örn Karlsson er eini leikfæri markmaður HK þegar minna en þrjár vikur eru í fyrsta leik liðsins gegn ÍBV.