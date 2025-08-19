Íþróttir | Handbolti | mbl | 19.8.2025 | 16:35

Fór í tvær aðgerðir

Aron Dagur Pálsson missir af fyrstu leikjum HK á næsta …
Aron Dagur Pálsson missir af fyrstu leikjum HK á næsta tímabili. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Aron Dagur Pálsson, lykilleikmaður í liði HK á síðasta tímabili, missir af upphafi næsta tímabils í úrvalsdeild karla í handbolta.

Handkastid.net greinir frá þessu en Aron fór í tvær aðgerðir í sumar á hné og öxl og er enn þá að jafna sig en í viðtali við Handkastið sagðist hann vonast til að byrja að æfa með liðinu í október.

Aron, sem er 28 ára leik­stjórn­andi og vinstri skytta, kom til HK frá Val í október í fyrra og skoraði 41 mark.

HK komst í úrslitakeppnina á síðasta tímabili og lenti í áttunda sæti deildarinnar.

Fyrsti leikur HK er gegn ÍBV á útivelli 5. september.

mbl.is
