Glímir við krabbamein en klár í fyrsta leik

Norska handboltakonan Camilla Herrem lætur ekki baráttu við brjóstakrabbamein aftra sér frá því að halda áfram að spila með félagsliði sínu en hún kveðst vera klár í slaginn fyrir fyrsta leik í lok mánaðarins.
Herrem, sem er 38 ára leikmaður Sola í heimalandinu, hætti að spila með norska landsliðinu eftir að hún varð Evrópumeistari eina ferðina enn undir stjórn Þóris Hergeirssonar í desember síðastliðnum.
Greindi Herrem frá því að hún hafi greinst með brjóstakrabbamein í júní síðastliðnum og ræddi við norsku sjónvarpsstöðina TV 2 Sport á dögunum.
Þar sagði Herrem frá því að líkaminn hafi brugðist vel við lyfjameðferðinni og að hún hafi getað æft og spilað æfingaleiki með Sola að undanförnu.
„Maður heyrir orðið og hugsar sjálfkrafa það versta. En viðbrögðin voru mögnuð. Ég fæ gæsahúð við að tala um þetta því fólk er svo dásamlegt. Stuðningurinn og fallegu orðin veittu mér styrk.
Svo fór ég að æfa og mér fannst það bara ganga nokkuð vel. Ég hefði aldrei trúað að ég myndi sitja hér og segjast verða klár í slaginn fyrir fyrsta leik tímabilsins,“ sagði Herrem meðal annars í viðtalinu.