Birkir ráðinn til FH

Birkir Fannar Bragason hefur verið ráðinn markmannsþjálfari karlaliðs FH í handknattleik.
Birkir Fannar tekur við starfinu af Pálmari Péturssyni sem óskaði eftir að láta af störfum vegna anna á öðrum vígstöðvum.
Hann gekk fyrst til liðs við FH árið 2016 og lék með liðinu til 2021, hætti þá handknattleiksiðkun en samdi svo aftur við Hafnarfjarðarfélagið árið 2023 og hefur leikið með liðinu síðan.
„Þegar Pálmar sagðist vilja láta gott heita var það fyrsta verk okkar að leita til Birkis. Birkir er orðinn mikill FH-ingur og er gríðarlega reynslumikill markvörður en hann hélt utan um markmannsþjálfun yngri flokka FH fyrir nokkrum árum af mikilli fagmennsku.
Við bindum miklar vonir við hans störf en hann mun mynda öflugt teymi með Daníel Frey og Jóni Þórarni,“ sagði Ágúst Bjarni Garðarsson formaður handknattleiksdeildar FH í tilkynningu.