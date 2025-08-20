Fór hamförum í fyrsta leik

Handboltamaðurinn Birgir Steinn Jónsson átti stórleik í sínum fyrsta leik fyrir Sävehof eftir að hann gekk til liðs við sænska félagið frá Aftureldingu í sumar. Tapaði liðið 39:37 fyrir Tyresö í riðli 6 í bikarkeppninni í Svíþjóð í kvöld.
Birgir Steinn skoraði átta mörk fyrir Sävehof og var jafn markahæstur í leiknum ásamt samherja sínum Malte Celander og Ludde Nyström, leikmanni Tyresö.
Leikurinn var liður í fyrstu umferð riðlakeppni sænska bikarsins. Auk Tyresö er Sävehof einnig í riðli með Guif og Huddinge.