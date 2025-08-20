Íþróttir | Handbolti | mbl | 20.8.2025 | 18:23 | Uppfært 18:58

Fór hamförum í fyrsta leik

Birgir Steinn Jónsson í leik með Aftureldingu á síðasta tímabili.
Birgir Steinn Jónsson í leik með Aftureldingu á síðasta tímabili. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Handboltamaðurinn Birgir Steinn Jónsson átti stórleik í sínum fyrsta leik fyrir Sävehof eftir að hann gekk til liðs við sænska félagið frá Aftureldingu í sumar. Tapaði liðið 39:37 fyrir Tyresö í riðli 6 í bikarkeppninni í Svíþjóð í kvöld.

Birgir Steinn skoraði átta mörk fyrir Sävehof og var jafn markahæstur í leiknum ásamt samherja sínum Malte Celander og Ludde Nyström, leikmanni Tyresö.

Leikurinn var liður í fyrstu umferð riðlakeppni sænska bikarsins. Auk Tyresö er Sävehof einnig í riðli með Guif og Huddinge.

mbl.is
Fleira áhugavert
Fjárfestar ætla að koma Algalífi á næsta þrep „Mistök“ að drög að harðorðri umsögn voru birt „Leyfi mér næstum að segja að það verði bylting“ Ásgeir: „Það er bara miklu meira í gangi“
Fleira áhugavert
Kapphlaupið um vinnslugetuna Kvikusöfnun líklega ástæða skjálftanna Eitt fyrirtæki virðist bera mesta sök á Gjaldskyldu „Fólk mun verða vart við lögreglu“