Heldur heim til HK

Ólafur Víðir Ólafsson er hann var þjálfari meistaraflokks karla hjá HK. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Ólafur Víðir Ólafsson hefur verið ráðinn yfirþjálfari handknattleiksdeildar HK til eins árs.

Ólafur Víðir er fyrrverandi handknattleiksmaður sem ólst upp hjá HK og hefur meðal annars þjálfað meistaraflokk karla hjá félaginu. Hefur hann störf tafarlaust.

„Með mikla reynslu, metnað og ástríðu fyrir handboltanum er hann tilbúinn að stíga inn í lykilhlutverk og leiða þróun handboltans hjá HK.

Hann tekur til starfa strax og er spenntur að vinna áfram með leikmönnum, þjálfurum og allri HK-fjölskyldunni. Við erum sannfærð um að framtíðin sé björt með Óla Víði í broddi fylkingar,“ sagði meðal annars í tilkynningu frá handknattleiksdeild HK.

