Danski reynsluboltinn hættur

Henrik Toft Hansen í leik með PSG fyrir nokkrum árum.
Henrik Toft Hansen í leik með PSG fyrir nokkrum árum. Ljósmynd/@HandNewsfr

Danski handknattleiksmaðurinn Henrik Toft Hansen hefur ákveðið að leggja skóna á hilluna, 39 ára að aldri, eftir langan og farsælan feril.

Toft Hansen, sem lék í stöðu línumanns, sagði í samtali við dönsku sjónvarpsstöðina TV 2 Sport að líkamlegt ástand geri honum ekki lengur kleift að stunda íþróttina af fullum krafti og því neyðist Toft Hansen til að láta staðar numið.

Á ferlinum varð hann ólympíumeistari með danska landsliðinu á leikunum í Ríó de Janeiro, þegar Guðmundur Þórður Guðmundsson þjálfaði liðið. Einnig varð Toft Hansen Evrópumeistari með Dönum árið 2012 og heimsmeistari árið 2019.

Síðast lék hann með Mors-Thy í heimalandinu en lék einnig með París SG í Frakklandi, Flensburg og Hamburg í Þýskalandi og Aalborg, AG Köbenhavn og Bjerringbro-Silkeborg í heimalandinu.

