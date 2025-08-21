Danski reynsluboltinn hættur

Danski handknattleiksmaðurinn Henrik Toft Hansen hefur ákveðið að leggja skóna á hilluna, 39 ára að aldri, eftir langan og farsælan feril.
Toft Hansen, sem lék í stöðu línumanns, sagði í samtali við dönsku sjónvarpsstöðina TV 2 Sport að líkamlegt ástand geri honum ekki lengur kleift að stunda íþróttina af fullum krafti og því neyðist Toft Hansen til að láta staðar numið.
Á ferlinum varð hann ólympíumeistari með danska landsliðinu á leikunum í Ríó de Janeiro, þegar Guðmundur Þórður Guðmundsson þjálfaði liðið. Einnig varð Toft Hansen Evrópumeistari með Dönum árið 2012 og heimsmeistari árið 2019.
Síðast lék hann með Mors-Thy í heimalandinu en lék einnig með París SG í Frakklandi, Flensburg og Hamburg í Þýskalandi og Aalborg, AG Köbenhavn og Bjerringbro-Silkeborg í heimalandinu.