Stjarnan meistari meistaranna

Stjarnan er meistari meistaranna í handknattleik karla eftir að hafa unnið Íslands- og bikarmeistara Fram 29:28 í Meistarakeppni HSÍ í Úlfarsárdal í kvöld.
Stjarnan hafnaði í öðru sæti í bikarkeppninni á síðasta tímabili og vann sér þannig inn sæti í Meistarakeppninni.
Í kvöld var allt í járnum lengi vel. Staðan var 15:15 í hálfleik og skiptust liðin á að naumu forskoti allt til enda.
Benedikt Marinó Herdísarson skoraði sigurmark Stjörnunnar 16 sekúndum fyrir leikslok. Í lokasókn Fram varði Adam Thorstensen frá Marel Baldvinssyni.
Adam varði 13 skot í marki Stjörnunnar og var með 32 prósent markvörslu.
Gauti Gunnarsson skoraði sex mörk fyrir Stjörnunar og Ísak Logi Einarsson fimm.
Markahæstur í leiknum var Færeyingurinn Dánjal Ragnarsson með sjö mörk og bætti Marel við fimm mörkum.
Breki Hrafn Árnason varði 11 skot í marki Fram og var með 31 prósent markvörslu.