Íþróttir | Handbolti | 21.8.2025 | 21:47

Stjarnan meistari meistaranna

Tandri Már Konráðsson fyrirliði Stjörnunnar hefur bikarinn á loft í …
Tandri Már Konráðsson fyrirliði Stjörnunnar hefur bikarinn á loft í kvöld. Ljósmynd/Kristinn Steinn

Stjarnan er meistari meistaranna í handknattleik karla eftir að hafa unnið Íslands- og bikarmeistara Fram 29:28 í Meistarakeppni HSÍ í Úlfarsárdal í kvöld.

Stjarnan hafnaði í öðru sæti í bikarkeppninni á síðasta tímabili og vann sér þannig inn sæti í Meistarakeppninni.

Í kvöld var allt í járnum lengi vel. Staðan var 15:15 í hálfleik og skiptust liðin á að naumu forskoti allt til enda.

Benedikt Marinó Herdísarson skoraði sigurmark Stjörnunnar 16 sekúndum fyrir leikslok. Í lokasókn Fram varði Adam Thorstensen frá Marel Baldvinssyni.

Adam varði 13 skot í marki Stjörnunnar og var með 32 prósent markvörslu.

Gauti Gunnarsson skoraði sex mörk fyrir Stjörnunar og Ísak Logi Einarsson fimm.

Markahæstur í leiknum var Færeyingurinn Dánjal Ragnarsson með sjö mörk og bætti Marel við fimm mörkum.

Breki Hrafn Árnason varði 11 skot í marki Fram og var með 31 prósent markvörslu.

Leikmenn Stjörnunnar ánægðir með bikarinn.
Leikmenn Stjörnunnar ánægðir með bikarinn. Ljósmynd/Kristinn Steinn
mbl.is
