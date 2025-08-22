Ummælum Einars vísað til aganefndar

Einar Jónsson, þjálfari karlaliðs Fram í handknattleik, lét hörð ummæli falla eftir tap liðsins fyrir Stjörnunni í leiknum um meistara meistaranna í Úlfarsárdal í gærkvöldi.
Stjarnan vann leikinn 29:28 og greinir Handkastið frá því að HSÍ hafi vísað ummælum Einars til aganefndar sambandsins.
„Það var verið að berja leikmenn inni á leikvellinum án bolta og menn bara sjá það ekki auk þess sem mönnum var skellt í gólfið. Ég hélt á köflum að ég væri kominn til Vestmannaeyja. En ef fólk hefur gaman að svona leikhúsi þá verður stuð og stemning í vetur og trúðasýning í bónus,“ sagði Einar meðal annars í samtali við Handbolta.is.
„Þetta var frábær leikur, margt virkilega jákvætt en Stjarnan var heilt yfir betri aðilinn í kvöld og voru leikstjórar í þessu leikhúsi fáranleikans, stjórnuðu leiknum og trúðasýningunni meira og minna allan leikinn,“ sagði hann svo í samtali við Handkastið eftir leikinn.