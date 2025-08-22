Verður lengi áfram í Þýskalandi

Ýmir Örn Gíslason, landsliðsmaður í handknattleik, hefur skrifað undir nýjan samning við Göppingen sem gildir til sumarsins 2028.
Ýmir Örn, sem er 28 ára gamall línu- og varnarmaður, gekk til liðs við Göppingen síðasta sumar eftir fjögurra ára dvöl hjá Rhein-Neckar Löwen, en bæði lið leika í þýsku 1. deildinni.
Hann er fyrirliði Göppingen, sem tilkynnti um framlenginguna á samfélagsmiðlum sínum.
„Mér líður mjög vel í Göppingen og hjá félaginu og það sama á við um fjölskyldu mína. Það var því ekki erfið ákvörðun að framlengja samninginn.
Mér finnst þetta vera rétti tímapunkturinn til að spila með Göppingen því við getum nú horft fram á veginn í slagtogi við frábæru stuðningsmennina sem við eigum,“ sagði Ýmir Örn í tilkynningunni.