Íþróttir | Handbolti | mbl | 22.8.2025 | 16:58

Verður lengi áfram í Þýskalandi

Ýmir Örn Gíslason verður áfram hjá Göppingen.
Ýmir Örn Gíslason verður áfram hjá Göppingen. mbl.is/Eyþór

Ýmir Örn Gíslason, landsliðsmaður í handknattleik, hefur skrifað undir nýjan samning við Göppingen sem gildir til sumarsins 2028.

Ýmir Örn, sem er 28 ára gamall línu- og varnarmaður, gekk til liðs við Göppingen síðasta sumar eftir fjögurra ára dvöl hjá Rhein-Neckar Löwen, en bæði lið leika í þýsku 1. deildinni.

Hann er fyrirliði Göppingen, sem tilkynnti um framlenginguna á samfélagsmiðlum sínum.

„Mér líður mjög vel í Göppingen og hjá félaginu og það sama á við um fjölskyldu mína. Það var því ekki erfið ákvörðun að framlengja samninginn.

Mér finnst þetta vera rétti tímapunkturinn til að spila með Göppingen því við getum nú horft fram á veginn í slagtogi við frábæru stuðningsmennina sem við eigum,“ sagði Ýmir Örn í tilkynningunni.

mbl.is
