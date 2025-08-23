Íslendingarnir rétt misstu af bikar

Thüringer vann í dag meistarakeppni kvenna í þýska handboltanum er liðið sigraði Blomberg-Lippe, 31:30.
Andrea Jacobsen skoraði fimm mörk fyrir Blomberg-Lippe og Elín Rósa Magnúsdóttir gerði eitt mark og lagði upp þó nokkur mörk. Díana Dögg Magnúsdóttir komst ekki á blað.
Andrea og Díana voru hjá liðinu á síðustu leiktíð en Elín Rósa er á sínu fyrsta tímabili erlendis en hún kom til Blomberg-Lippe frá Val eftir síðustu leiktíð.
Deildarkeppnin hefst í næstu viku og Blomberg-Lippe mætir Buxtenhude á heimavelli í 1. umferðinni.