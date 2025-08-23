Íþróttir | Handbolti | mbl | 23.8.2025 | 14:40

Íslendingarnir rétt misstu af bikar

Andrea Jacobsen skoraði fimm mörk.
Andrea Jacobsen skoraði fimm mörk. Ljósmynd/Aleksandar Djorovic

Thüringer vann í dag meistarakeppni kvenna í þýska handboltanum er liðið sigraði Blomberg-Lippe, 31:30.

Andrea Jacobsen skoraði fimm mörk fyrir Blomberg-Lippe og Elín Rósa Magnúsdóttir gerði eitt mark og lagði upp þó nokkur mörk. Díana Dögg Magnúsdóttir komst ekki á blað.

Andrea og Díana voru hjá liðinu á síðustu leiktíð en Elín Rósa er á sínu fyrsta tímabili erlendis en hún kom til Blomberg-Lippe frá Val eftir síðustu leiktíð.

Deildarkeppnin hefst í næstu viku og Blomberg-Lippe mætir Buxtenhude á heimavelli í 1. umferðinni.

mbl.is
Fleira áhugavert
Hörður: Neytendur hafa orðið fyrir tjóni Nýjar þotugildrur á flugvellinum Ríkisstjórnin horfir inn á við en ekki til Evrópu Vill hlaupa 100 maraþon og sýna að allt sé hægt
Fleira áhugavert
Atlaga að kínverskum netverslunum Ákærur vofa yfir netverslunum Hraðbankastuldur: Kona úrskurðuð í gæsluvarðhald Framkvæmdir á Stuðlum tefjast meira