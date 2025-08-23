Íþróttir | Handbolti | mbl | 23.8.2025 | 20:51

Íslendingarnir sterkir í Svíþjóð

Aldís Ásta Heimisdóttir skoraði þrjú mörk í dag.
Aldís Ásta Heimisdóttir skoraði þrjú mörk í dag. Ljósmynd/Viktor Ljungström

Íslendingaliðin Skara og Sävehof eru komin í 16-liða úrslit sænsku bikarkeppni kvenna eftir sigur í riðlakeppni í dag. Arnar Birkir Hálfdánsson og félagar í AMO eru einnig komnir áfram í 16-liða úrslit í bikarkeppni karla.

Arnar Birkir skoraði tvö mörk í 36:29-sigri AMO gegn Linköping.

Skara vann sjö marka sigur á AIK, 27:20. Aldís Ásta Heimisdóttir skoraði þrjú mörk og Lena Margrét Valdimarsdóttir bætti einu íslensku marki við. Skara sigraði alla þrjá leiki sína og vann sinn riðil.

Sävehof sigraði Alingsås 33:26 og vann riðilinn sinn með fullt hús stiga. Elín Klara Þorkelsdóttir skoraði þrjú mörk.

Savehof sigraði Huddinge 29:26 og Birgir Steinn Jónsson skoraði tvö mörk fyrir Savehof. Liðið er búið að vinna einn leik og tapa einum.

Einar Bragi Aðalsteinsson skoraði þrjú mörk fyrir IFK Kristianstad í fyrsta leik liðsins í riðlinum sínum gegn Varberg.

Einar Bragi Aðalsteinsson skoraði þrjú mörk í dag.
Einar Bragi Aðalsteinsson skoraði þrjú mörk í dag. mbl.is/Óttar Geirsson
