Íslendingarnir sterkir í Svíþjóð

Íslendingaliðin Skara og Sävehof eru komin í 16-liða úrslit sænsku bikarkeppni kvenna eftir sigur í riðlakeppni í dag. Arnar Birkir Hálfdánsson og félagar í AMO eru einnig komnir áfram í 16-liða úrslit í bikarkeppni karla.
Arnar Birkir skoraði tvö mörk í 36:29-sigri AMO gegn Linköping.
Skara vann sjö marka sigur á AIK, 27:20. Aldís Ásta Heimisdóttir skoraði þrjú mörk og Lena Margrét Valdimarsdóttir bætti einu íslensku marki við. Skara sigraði alla þrjá leiki sína og vann sinn riðil.
Sävehof sigraði Alingsås 33:26 og vann riðilinn sinn með fullt hús stiga. Elín Klara Þorkelsdóttir skoraði þrjú mörk.
Savehof sigraði Huddinge 29:26 og Birgir Steinn Jónsson skoraði tvö mörk fyrir Savehof. Liðið er búið að vinna einn leik og tapa einum.
Einar Bragi Aðalsteinsson skoraði þrjú mörk fyrir IFK Kristianstad í fyrsta leik liðsins í riðlinum sínum gegn Varberg.