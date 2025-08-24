Íþróttir | Handbolti | mbl | 24.8.2025 | 19:00

Ágúst Elí meistari í Danmörku

Ágúst Elí Björgvinsson
Ágúst Elí Björgvinsson mbl.is/Kristinn Magnússon

Íslenski handboltamarkvörðurinn Ágúst Elí Björgvinsson var í sigurliði Álaborgar í dag þegar liðið vann meistarakeppnina í Danmörku. Álaborgarliðið sem vann dönsku úrvalsdeildina á síðustu leiktíð mætti þar Skjern, bikarmeisturum síðustu leiktíðar.

Álaborg lagði Skjern, 36:29, en vefsíðan handbolti.is greinir frá. Álaborgarliðið hafði yfirburði í leiknum og var sjö marka munur á liðunum í hálfleik 17:10. Ágúst Elí, sem er á láni frá Ribe-Esbjerg vegna meiðsla Niklas Landin markvarðar Aalborg, kom einu sinni inn á leikvöllinn þegar hann reyndi að verja vítakast en tókst það ekki.

Ágúst Elí er þrítugur og þekkir vel til í Danmörku. Hann hefur spilað þar síðan 2020, fyrst með KIF Kolding og svo með Ribe-Esbjerg frá 2022. Hann fór fyrst út í atvinnumennsku árið 2018 eftir að hafa spilað áður með FH. Ágúst Elí á að baki 53 landsleiki fyrir Ísland, en hann lék sinn fyrsta landsleik árið 2017.

