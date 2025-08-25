Framlengir við uppeldisfélagið

Handknattleiksmaðurinn Sigurður Snær Sigurjónsson hefur skrifað undir nýjan samning við uppeldisfélag sitt Hauka sem gildir til sumarsins 2028.
Sigurður Snær er 21 árs vinstri hornamaður sem hefur leikið með Haukum frá því í janúar 2023. Þar á undan hafði hann um tíma leikið með Selfossi áður en Sigurður Snær sneri aftur til uppeldisfélagsins.
Hann var hluti af U21-árs landsliði Íslands sem tók þátt á HM 2025 í Póllandi í sumar og skoraði þar 19 mörk í sjö leikjum. Sigurður Snær var með 46 mörk í 24 leikjum fyrir Hauka í deild og úrslitakeppni á síðasta tímabili.
Það er því mikið ánægjuefni að Sigurður Snær framlengi samning sinn við Hauka og er það liður í að halda áfram að berjast um alla þá titla sem í boði eru.