Gæti tekið skóna af hillunni

Sólveig Lára Kjærnested.
Sólveig Lára Kjærnested. mbl.is/Ólafur Árdal

Sólveig Lára Kjærnested gæti tekið handknattleiksskóna fram og leikið með uppeldisfélagi sínu ÍR á komandi tímabili.

Hún lét af störfum sem þjálfari ÍR að loknu síðasta tímabili en hefur æft með liðinu að undanförnu og tók þátt í æfingaleik gegn FH.

„Varðandi framhaldið þá er stefnan ekki sérstaklega sett á að spila en ég ætla samt ekki að útiloka neitt. Þær eru í smá meiðslavandræðum í upphafi tímabils og mögulega hjálpa ég eitthvað til ef á þarf að halda og einhver not eru fyrir mig.

Stutta svarið er sem sagt kannski,“ sagði Sólveig Lára í samtali við Handkastið.net.

Hún er 39 ára gömul og lagði skóna á hilluna fyrir fjórum árum. Undanfarin þrjú ár þjálfaði Sólveig Lára kvennalið ÍR með góðum árangri.

