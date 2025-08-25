Saumuð sex spor í andlitið á Daða

Handboltamaðurinn Daði Jónsson fór meiddur af velli í æfingaleik KA gegn Aftureldingu í 38:33-sigri KA á föstudaginn var.
Handkastid.net greindi frá þessu en Daði þurfti að yfirgefa völlinn eftir að hann fékk stóran skurð í andlitið og sauma þurfti sex spor.
Daði er 27 ára gamall öflugur varnarmaður og hefur leikið 130 leiki fyrir KA í deild, bikar og Evrópukeppni. Hann framlengdi nýlega samning sinn við uppeldisfélagið.
Fyrsti leikur KA í deildinni er gegn nýliðum Selfoss 6. september.