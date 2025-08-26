Íþróttir | Handbolti | mbl | 26.8.2025 | 9:46

25 ára ferli lýkur í vor

Valero Rivera í leik með spænska landsliðinu.
Valero Rivera í leik með spænska landsliðinu. AFP

Spænski handknattleiksmaðurinn Valero Rivera hyggst láta staðar numið eftir komandi tímabil, 25 árum eftir að meistaraflokksferillinn hófst.

Rivera er fertugur vinstri hornamaður sem hefur stærstan hluta ferilsins leikið með Nantes en ólst upp hjá stórveldi Barcelona.

Fyrsti leikurinn kom árið 2001 þegar hann var 16 ára gamall og verður því aldarfjórðungur liðinn þegar skór Rivera fara á hilluna í vor.

Hann varð Evrópumeistari með Spáni árið 2018 og heimsmeistari 2013. Með Barcelona vann Rivera til að mynda Meistaradeild Evrópu ungur að árum.

