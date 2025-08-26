Algjör martröð í Danmörku

Christina Pedersen er farin frá danska handboltafélaginu Viborg en hún hefur verið besti leikmaður liðsins undanfarin ár.
Ástæðan er ósætti á milli hennar og liðsfélaga hennar en ekki eru allir sáttir við hvernig félagið tók á málinu.
Henni var bannað að mæta á æfingar með liðinu og að lokum yfirgaf hún félagið og samdi við Larvik í Noregi.
Félagið birti frétt þess efnis á heimasíðu sinni en eyddi henni út 20 mínútum síðar, þar sem ekki var búið að ganga frá félagaskiptunum þegar hún var birt.
Í kjölfarið sagði þjálfarinn Ole Bitsch upp störfum þar sem hann var ósáttur við hve illa forráðamenn félagsins tóku á málinu.
„Það er erfitt að finna orð um hversu illa félagið tók á þessu öllu saman, þetta er algjör skandall, þetta svertir ímynd félagsins til frambúðar og er algjör martröð.
Þjálfarinn er svo hættur og það gerir þetta enn verra,“ sagði Johnny Kokborg sérfræðingur Bold í Danmörku um málið.