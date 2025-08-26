Íþróttir | Handbolti | mbl | 26.8.2025 | 14:32 | Uppfært 15:00

Efnilegur framlengir í Hafnarfirði

Freyr Aronsson ásamt föður sínum Aroni Kristjánssyni árið 2009.
Handknattleiksdeild Hauka hefur komist að samkomulagi við Frey Aronsson um að hann leiki áfram með liðinu næstu þrjú ár.

Freyr er nýorðinn 17 ára en lék þrátt fyrir það 16 leiki fyrir Hauka í úrvalsdeildinni á síðasta tímabili og skoraði í þeim 19 mörk.

„Freyr er einn af efnilegustu leikmönnum landsins og var hann í sumar í sigurliði U17 ára landsliðs Íslands á Ólympíuhátið Evrópuæskunnar þar sem hann skoraði 17 mörk í 5 leikjum.

Freyr á ekki langt að sækja handboltahæfileikana því báðir foreldrar hans, Aron Kristjánsson og Hulda Bjarnadóttir, hafa bæði leikið fyrir meistaraflokka Hauka sem og eldri bræður hans, Darri og Jakob,“ sagði meðal annars í tilkynningu frá handknattleiksdeild Hauka.

Freyr Aronsson skýtur að marki í leik með Haukum á …
mbl.is
