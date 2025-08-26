Íþróttir | Handbolti | mbl | 26.8.2025 | 15:01

Missir af byrjun tímabilsins

Sveinn Andri Sveinsson í leik með Stjörnunni gegn Fjölni á …
Sveinn Andri Sveinsson í leik með Stjörnunni gegn Fjölni á síðasta tímabili. mbl.is/Ólafur Árdal

Handknattleiksmaðurinn Sveinn Andri Sveinsson, leikstjórnandi Stjörnunnar, missir af upphafi komandi tímabils vegna ristarbrots.

Varð hann fyrir meiðslunum í æfingaleik gegn FH í síðasta mánuði og fór svo í myndatöku.

„Ég í raun stíg ofan á leikmann FH í miðri fintu og sný mig frekar illa. Það kemur síðan í ljós að um smávægilegt brot sé að ræða í rist. Þetta hefur þróast vel síðustu tvær vikur og stefni ég á að vera mættur aftur á parketið eftir 4-6 vikur,“ sagði Sveinn Andri í samtali við Handkastið.

Hann gekk til liðs við Stjörnuna frá Selfossi fyrir síðasta tímabil en lék lítið á því vegna meiðsla.

mbl.is
Fleira áhugavert
Makrílvertíðinni í ár er að ljúka Fjárhús skolaðist á haf út Hættulegar aðstæður: Ferðamenn fara inn fyrir lokun Óttast að annað hús fari á haf út
Fleira áhugavert
Óánægja með að ekki hafi verið rætt við öll börnin Hættulegar aðstæður: Ferðamenn fara inn fyrir lokun Þrifu blóð í iðnaðarbili og Teslunni Hélt að eiginmaður stæði í framhjáhaldi