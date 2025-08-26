Missir af byrjun tímabilsins

Handknattleiksmaðurinn Sveinn Andri Sveinsson, leikstjórnandi Stjörnunnar, missir af upphafi komandi tímabils vegna ristarbrots.
Varð hann fyrir meiðslunum í æfingaleik gegn FH í síðasta mánuði og fór svo í myndatöku.
„Ég í raun stíg ofan á leikmann FH í miðri fintu og sný mig frekar illa. Það kemur síðan í ljós að um smávægilegt brot sé að ræða í rist. Þetta hefur þróast vel síðustu tvær vikur og stefni ég á að vera mættur aftur á parketið eftir 4-6 vikur,“ sagði Sveinn Andri í samtali við Handkastið.
Hann gekk til liðs við Stjörnuna frá Selfossi fyrir síðasta tímabil en lék lítið á því vegna meiðsla.